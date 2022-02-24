США выбрали Украину точкой нагнетания эскалации против России — Володин

США выбрали Украину, как точку для нагнетания эскалации по отношению к России и Белоруссии, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 23 февраля на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.