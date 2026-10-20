На трассе «Новороссия» резко сократилось число атак БПЛА ВСУ по транспорту По некоторым данным, на одной из ключевых трасс на юге России в последнее время резко сократилось число атак беспилотников ВСУ по транспорту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чем грозит Фра...
- Лукашенко требует...
- «Не хотели вое...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым