Что такое «дропперство» и чем опасна эта схема для детей Евгения КомароваСоциальная проблема, связанная с привлечением несовершеннолетних к преступной деятельности, крайне актуальна в современном обществе.
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