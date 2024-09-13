Арестович: на Украине уже некому жить в границах 1991 года

Бывший советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) считает, что нынешнее количество населения Украины уже неспособно "обслуживать технически" страну в границах 1991 года.
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