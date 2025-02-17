Энергетики проектируют строительство четвёртого вывода с Архангельской ТЭЦ

Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.В настоящее время в центральной части города, а также в округах Майская горка и Варавино-Фактория активно ведётся строительство жилых домов.
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