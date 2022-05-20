В Магаданской области вступил в силу приговор суда в отношении граждан, обвиняемых в незаконном вылове лососевых рыб

В сентябре 2021 года в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина» сотрудниками Отделения МВД России по Омсукчанскому району в 15 км от районного центра был остановлен автомобиль, в котором находились трое местных жителей.
В сентябре 2021 года в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина» сотрудниками Отделения МВД России по Омсукчанскому району в 15 км от районного центра был остановлен автомобиль, в котором находились трое местных жителей.
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