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В Магаданской области вступил в силу приговор суда в отношении граждан, обвиняемых в незаконном вылове лососевых рыб

В сентябре 2021 года в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина» сотрудниками Отделения МВД России по Омсукчанскому району в 15 км от районного центра был остановлен автомобиль, в котором находились трое местных жителей.

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