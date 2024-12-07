Расчет БПЛА уничтожил автомобиль боевиков ВСУ на кураховском направлении

Скриншот видео Расчет БПЛА мотострелковой бригады отдельной гвардейской армии группировки войск "Юг" уничтожил автомобиль военнослужащих ВСУ и украинских националистов на кураховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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