Воронежский матч «Зенита» обслужит судья из Москвы, на VAR - краснодарец

Матч 6-го тура РПЛ «Факел» - «Зенит» обслужит бригада арбитра Антона Фролова. 33-летний судья из Москвы назначен на игру с участием «сине-бело-голубых» в пятый раз в карьере, сообщает официальный сайт петербуржцев.
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