Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Воронежский матч «Зенита» обслужит судья из Москвы, на VAR - краснодарец

Воронежский матч «Зенита» обслужит судья из Москвы, на VAR - краснодарец

Матч 6-го тура РПЛ «Факел» - «Зенит» обслужит бригада арбитра Антона Фролова. 33-летний судья из Москвы назначен на игру с участием «сине-бело-голубых» в пятый раз в карьере, сообщает официальный сайт петербуржцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии