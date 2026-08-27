Воронежский матч «Зенита» обслужит судья из Москвы, на VAR - краснодарец

Матч 6-го тура РПЛ «Факел» - «Зенит» обслужит бригада арбитра Антона Фролова. 33-летний судья из Москвы назначен на игру с участием «сине-бело-голубых» в пятый раз в карьере, сообщает официальный сайт петербуржцев.