Подушка на стуле в Китае следит, чтобы работник не халтурил

Уже писала про таймер на туалетах в офисе, который засекает, как долго каждый работник писает. Другая китайская фирма с босом-самодуром нашла более изящное, иезуитское решение – сделать своим работникам хорошие подарки с заботой об их здоровье.
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