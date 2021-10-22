В Воронежской области сотрудниками полиции выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт уклонения от уплаты налогов с организации на общую сумму более 47 миллионов рублей.
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