Происшествия

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Кто то специально распространяет метанол называя этиловым спиртом переклеивая этикетку. Хохлы?...Председатель СК Р...
  • Юрий Паршаков
    Перевели труженика на казенные харчи, а сельхозпродукцию будут производить полицаи?В Краснодарском к...
  • Александр Зиборов
    Фамилии не сообщается. Ещё не выяснили или это известные своей неприкасаемостью личности?..Председатель СК Р...

В Воронежской области сотрудниками полиции выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт уклонения от уплаты налогов с организации на общую сумму более 47 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх