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Названы идеальные мигранты для России

Названы идеальные мигранты для России

«А Европа пусть ест искусственное!» Экономист Андрей Бунич назвал идеальных мигрантов для России Почему рекордные показатели в свиноводстве и птицеводстве не компенсируют дефицит и дороговизну говядины и баранины Людмила Николаева Россия в первой четверке производителей мяса в мире — впервые за долгие годы! А по основным видам сельскохозяйственных культур — зерновые, бахчевые, картофель — вообще абсолютная рекордсменка сезона! Об этом сообщил на уходящей неделе глава нашего правительства Михаил Мишустин.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
И при чем тут мигранты ишаки? Цены растут и на овощи и на мясо как на дрожах.
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