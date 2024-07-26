Премьер Мишустин поможет расширить Чуйский тракт до села Манжерок до четырех полос

Об этом сообщил врио главы республики Андрей Турчак Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего визита в Республику Алтай 25 июля пообещал помочь с финансированием проекта расширения участка Чуйского тракта до четырех полос.
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