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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Премьер Мишустин поможет расширить Чуйский тракт до села Манжерок до четырех полос

Премьер Мишустин поможет расширить Чуйский тракт до села Манжерок до четырех полос

Об этом сообщил врио главы республики Андрей Турчак Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего визита в Республику Алтай 25 июля пообещал помочь с финансированием проекта расширения участка Чуйского тракта до четырех полос.

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