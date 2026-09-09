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Царьград

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В Чехове автобус сбил велосипедиста у рынка в Васькино

В Чехове автобус сбил велосипедиста у рынка в Васькино

В городском округе Чехов, в деревне Васькино, рейсовый автобус столкнулся с велосипедистом. Дорожный инцидент зафиксирован рядом с местным строительным рынком.

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