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Завод «Красное Сормово» вывел на ходовые испытания новый сухогруз

Завод «Красное Сормово» вывел на ходовые испытания новый сухогруз

Построенный на нижегородском заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) очередной сухогруз проекта RSD59 класса «Волго-Дон макс» вышел на ходовые испытания.

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