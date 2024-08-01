Разработчики игр для Apple Arcade и Vision Pro рассказали, что работать с Apple «невыноси...

Разработчики игр для Apple Arcade и Vision Pro рассказали, что работать с Apple «невыносимо»Независимые разработчики игр для Apple Arcade и гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro всё чаще выражают недовольство условиями работы, называя отношения с Apple невыносимыми и «токсичными».
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