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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики игр для Apple Arcade и Vision Pro рассказали, что работать с Apple «невыноси...

Разработчики игр для Apple Arcade и Vision Pro рассказали, что работать с Apple «невыноси...

Разработчики игр для Apple Arcade и Vision Pro рассказали, что работать с Apple «невыносимо»Независимые разработчики игр для Apple Arcade и гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro всё чаще выражают недовольство условиями работы, называя отношения с Apple невыносимыми и «токсичными».

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