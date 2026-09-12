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В Госдуме объяснили отсутствие перехватов Украиной российских ракет

Депутат Государственной думы Андрей Колесник прокомментировал отсутствие перехватов украинскими силами российских ракет, отметив, что у Украины недостаточно средств для борьбы с современными российскими гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

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