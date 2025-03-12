Эксперты назвали топ-5 криптовалют в секторе AI

Сектор AI-криптовалют продолжает вызывать интерес инвесторов, несмотря на текущую коррекцию. По последним данным, совокупная капитализация AI-токенов составляет $9,52 млрд, а месячный торговый объем превысил $53,9 млрд.
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