Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о нацеленности Байдена на дальнейшие контакты с Путиным

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США Джо Байден обозначил во время их беседы «на полях» саммита G20 в Риме нацеленность на дальнейшие контакты с главой России Владимиром Путиным, также обсуждалась возможность их проведения в обозримой перспективе.
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