«Тинькофф» рассказал о новой схеме обмана россиян

Жертвами мошенников становятся пожилые россияне, о чем рассказали сотрудники «Тинькофф защиты». Злоумышленники звонят от имени сотрудников Социального фонда России (СФР) и просят якобы подтвердить заявку на смену счета для зачисления пенсии.