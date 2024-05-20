«Тинькофф» рассказал о новой схеме обмана россиян

Жертвами мошенников становятся пожилые россияне, о чем рассказали сотрудники «Тинькофф защиты». Злоумышленники звонят от имени сотрудников Социального фонда России (СФР) и просят якобы подтвердить заявку на смену счета для зачисления пенсии.
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