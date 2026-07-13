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Бузовой подарили свитер «Торпедо»: «Мне подходит название команды, я – торпеда, пушка, бомба, петарда. Успехов всем футболистам. А, хоккеистам»

Форвард «Торпедо» Матвей  Поляков  вручил телеведущей и исполнительнице Ольге Бузовой свитер нижегородского клуба c 86-м номером.

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