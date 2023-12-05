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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Тюмени родители особенных детей получат «Передышку»

В Тюмени открыли центр дневной занятости «Открой мне мир» для детей с ОВЗ и инвалидностью, где специалисты занимаются с особенными ребятами, пока их родители получают возможность передохнуть (проект «Передышка»).

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