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Греф: СберБанк планирует осуществить экспансию своей экосистемы за пределы России

Экспансия экосистемы СберБанка за пределы России — закономерное следствие ее развития, группа планирует запускать за рубежом продукты своих компаний, а также тестировать новые сервисы, сообщил в интервью РИА Новости глава «Сбера» Герман Греф.

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