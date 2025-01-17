Молодые жители УрФО назвали своими кумирами Павла Дурова и Киану Ривза

Опрошенные жители Уральского федерального округа в возрасте от 14 до 25 лет перечислили известных людей, которые послужили для них примером, помогли стать увереннее в себе, распланировать будущее и найти мотивацию.
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