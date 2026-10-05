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Царьград

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Прокуратура нашла массовые нарушения в питании пациентов больниц Поморья

Прокуратура нашла массовые нарушения в питании пациентов больниц Поморья

Прокуратура Архангельской области и НАО выявила массовые нарушения в организации питания пациентов: на кухнях больниц находили насекомых и просроченные продукты, а персонал не всегда проходил медосмотры и вакцинацию.

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