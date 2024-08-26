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Шольца призвали «взяться за работу – вернуться к станку»: рейтинги падают, а популисты на пороге

«Нападающий на основы нашей демократии не должен получить власть в свои руки», – такое заявление федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера вынес в заголовок интервью с политиком немецкий канал общественного телевидения ZDF.

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