Шольца призвали «взяться за работу – вернуться к станку»: рейтинги падают, а популисты на пороге

«Нападающий на основы нашей демократии не должен получить власть в свои руки», – такое заявление федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера вынес в заголовок интервью с политиком немецкий канал общественного телевидения ZDF.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии