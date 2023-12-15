Что находится в центре нашей родной Галактики

Космос всегда манил людей. Ученым мужам, да и простым жителям Земли во все времена был интересен вопрос: «А что же скрывается там — выше облаков»? И действительно, днем когда светит яркое светило, а ночью оно уходит за горизонт и взору представляются огромная Луна на фоне бесконечного числа звезд.
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