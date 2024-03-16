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Пронедра

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Прощеное воскресенье 17 марта 2024 года: Теплые и искренние слова для примирения и очищения души при просьбе прощения у близких

Прощеное воскресенье 17 марта 2024 года: Теплые и искренние слова для примирения и очищения души при просьбе прощения у близких

Прощеное воскресенье 17 марта 2024 года: Теплые и искренние слова для примирения и очищения души при просьбе прощения у близких Ирина ОрлонскаяПрощеное воскресенье — удивительный день, который открывает перед нами возможность начать все заново, очиститься от обид и простить как себя, так и других.

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