Прощеное воскресенье 17 марта 2024 года: Теплые и искренние слова для примирения и очищения души при просьбе прощения у близких Ирина ОрлонскаяПрощеное воскресенье — удивительный день, который открывает перед нами возможность начать все заново, очиститься от обид и простить как себя, так и других.