БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Атака Севастополя крылатыми ракетами Storm Shadow – будет ли ответ России

Атака Севастополя крылатыми ракетами Storm Shadow – будет ли ответ России

22 сентября ВСУ нанесли очередной удар по Крыму – на этот раз с помощью ракет Storm Shadow, три из которых, судя по видео, которые есть в социальных сетях, несмотря на официальные заявления о том, что «силы ПВО успешно отразили атаку», поразили штаб Черноморского флота в Севастополе.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Будем водить МУ-МУ и дальше.
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