72% россиян не видят смысла Нового года без селедки под шубой

Большинство россиян считают салат сельдь под шубой неотъемлемым атрибутом празднования Нового года, а 91% - не признают оливье с тертым яблоком в составе, передает РИА Новости со ссылкой на данные опроса пользователей маркетплейса услуг YouDo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии