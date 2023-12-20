Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Vlasov
    Известный факт, что союзники старались не уничтожать во время ковровых бомбардировок промышленные предприятия. С нами...Американский гене...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, не надо заниматься самодеятельностью, надо придерживаться установленным порядкам.Аэропорт Пекина о...
  • Сергей Oблезов
    Какие иноагенты? Надо называть уродов, своими именами-предатель Родины! Даже тут находим предателям ласковые название...Лукьяненко заявил...

72% россиян не видят смысла Нового года без селедки под шубой

72% россиян не видят смысла Нового года без селедки под шубой

Большинство россиян считают салат сельдь под шубой неотъемлемым атрибутом празднования Нового года, а 91% - не признают оливье с тертым яблоком в составе, передает РИА Новости со ссылкой на данные опроса пользователей маркетплейса услуг YouDo.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх