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Как заготовить зелень на зиму без потери аромата и цвета

Как заготовить зелень на зиму без потери аромата и цвета

Зима не за горами, поэтому самое время делать заготовки. Так почему бы не начать их с зелени? Делимся секретами, как заготовить укроп, петрушку, кинзу, базилик, сельдерей, а также рукколу без потери аромата и цвета.

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