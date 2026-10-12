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Царьград

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От киллера до солдата: бывший бригадир ореховской ОПГ погиб на СВО

От киллера до солдата: бывший бригадир ореховской ОПГ погиб на СВО

Александр Шарапов в 90-х организовал нашумевшее убийство Саши "Солоника" Македонского. Александр Шарапов, бывший бригадир ореховской ОПГ, приговорённый к 15 годам за пять убийств, погиб на СВО.

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