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Константин Смирнов: «Законодатели перетягивают одеяло в интересах своих избирателей: регионов и отраслей. В результате финансы распределяются более справедливо»

Константин Смирнов: «Законодатели перетягивают одеяло в интересах своих избирателей: регионов и отраслей. В результате финансы распределяются более справедливо»

﻿﻿14 ноября Госдума рассмотрит проект бюджета на 2025 и 2027 годы во втором чтении. Лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев пожаловался Владимиру Путину во вторник на острый спор между думскими фракциями по поводу расходов: — Предполагается, что КПРФ имеет свою позицию по многим вопросам, как и другие политические партии.

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