«Гравитон» запустила серийное производство 17-дюймовых ноутбуков Н17И-Т в металлическом корпусе по цене около 130 тыс. рублей

Российская компания «Гравитон» объявила о запуске серийного производства ноутбука Н17И-Т. По данным производителя, «эта премиальная модель в металлическом корпусе способна стать полноценной альтернативой настольным ПК».
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