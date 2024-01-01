В Поморской филармонии показали постановку об Архангельске начала ХХ века

В конце 2023 года Поморская филармония, сквозь призму произведений Евгении Фрезер «Дом над Двиной» и «Детство в Соломбале» Евгения Коковина, представила зрителям необычную музыкальную новогоднюю историю об Архангельске начала ХХ века.