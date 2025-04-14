«Гости распоясались»: водитель-мигрант избил боксера в маршрутке из-за замечания про деньги

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Boris Borisov
Редакция !!! Что это за вонючий бред про избитого РОФЕССИОНАЛЬНОГО боксёра !? Вы что там охренели вконец ? Читателей за людей не считаете !!!!!!!!!?
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5 час.
Татьяна
Это враньё, боксёра избил мелкий примат и даже выволок крупного мужчину из маршрутки. Чушь какая-то!!!
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5 час.
sorsw
Что же это за юрысты, сочиняющие такие говнозаконы в пользу бандитов и против обороняющихся? Или опять недоделали, недодумали, недопоняли...?
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2 час.
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