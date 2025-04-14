«Гости распоясались»: водитель-мигрант избил боксера в маршрутке из-за замечания про деньги

Boris Borisov Редакция !!! Что это за вонючий бред про избитого РОФЕССИОНАЛЬНОГО боксёра !? Вы что там охренели вконец ? Читателей за людей не считаете !!!!!!!!!?

Татьяна Это враньё, боксёра избил мелкий примат и даже выволок крупного мужчину из маршрутки. Чушь какая-то!!!