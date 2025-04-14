«Гости распоясались»: водитель-мигрант избил боксера в маршрутке из-за замечания про деньги

Мигрантские сводки Поездка по делам в Балашихе на маршрутном такси закончилась для ветерана СВО Андрея Шинягина посещением травматологии.
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