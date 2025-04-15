7 случаев, когда "законная поверка" газа превращается в ловушку для обычных людей?

Вот вроде бы мелочь. Счётчик. Ну подумаешь — железка с циферками. Поставил и забыл. А потом вдруг выясняется, что эта самая железка может обернуться недельной нервотрёпкой, беготнёй по кабинетам и вполне реальными тратами.