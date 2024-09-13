Врачи рассказали, каким мифам о вакцинации не стоит верить

Некоторые считают, что прививки бесполезны, имеют много побочных эффектов и сами вызывают болезнь Медики называют вакцинацию ключевым средством профилактики гриппа и коронавируса в сезон респираторных инфекций, который традиционно случается в России каждый год.
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