«Питтсбург» разгромил «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» с крупным счетом победил «Монреаль» (6:0). Российский защитник Александр Романов, выступающий за «Монреаль», за 20 минут на льду отметился четырьмя силовыми приемами при показателе полезности «-2».