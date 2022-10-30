В МИД России прокомментировали предстоящую встречу Путина, Пашиняна и Алиева

МИД России: Москва рассчитывает, что встреча в Сочи поможет с заключением мирного договора Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил МИД России: Москва рассчитывает, что встреча в Сочи поможет с заключением мирного договора Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил журналистам, что Москва рассчитывает на продвижение на пути к заключению мирного договора между Ереваном и Баку после трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева.