ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

В МИД России прокомментировали предстоящую встречу Путина, Пашиняна и Алиева

В МИД России прокомментировали предстоящую встречу Путина, Пашиняна и Алиева

  МИД России: Москва рассчитывает, что встреча в Сочи поможет с заключением мирного договора Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил  МИД России: Москва рассчитывает, что встреча в Сочи поможет с заключением мирного договора Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил журналистам, что Москва рассчитывает на продвижение на пути к заключению мирного договора между Ереваном и Баку после трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх