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Морпехи ВС РФ заехали на трофейном бронеавтомобиле «Козак» на позиции ВСУ

Бойцы 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России заехали на трофейном бронеавтомобиле «Козак» на позиции ВСУ в курском поселке Снагость и открыли огонь по противнику из крупнокалиберного пулемета.

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