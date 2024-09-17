Морпехи ВС РФ заехали на трофейном бронеавтомобиле «Козак» на позиции ВСУ

Бойцы 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России заехали на трофейном бронеавтомобиле «Козак» на позиции ВСУ в курском поселке Снагость и открыли огонь по противнику из крупнокалиберного пулемета.