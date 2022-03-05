Новый брифинг Минобороны РФ: — силы ДНР за ночь продвинулись на 27 км, взяты под контроль Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка, силы ЛНР вышли на рубеж Богуславка – Тельмаховка – Калиновка; — силы ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, по вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики "Азова" и "Айдара" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах; — российские военные за сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW; — потери ВСУ: 66 самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 беспилотников.