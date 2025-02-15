Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2025 года: непростое время для всех знаков зодиака Ирина ВальковаАстрологи предупреждают, что предстоящая неделя (с 17 по 23 февраля 2025 года) будет наполнена негативной энергетикой, звезды и планеты не склонны поддерживать людей в их начинаниях.