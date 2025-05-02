Индия обходит Россию: новый лидер на рынке оружия Ирэн ОрлонскаяВ последние годы Индия активно работает над укреплением своих позиций на рынке продаж оружия, что, по всей видимости, приводит к снижению влияния России в этом секторе.
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