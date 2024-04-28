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Сонники, гороскопы, гадания

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Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2024 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2024 года для всех знаков Зодиака

Публикуем гороскоп для всех знаков Зодиака с 29 апреля по 5 мая 2024 года.ОВЕН (21.03 — 20.04) Весьма вероятно, ваши приоритеты на этой неделе претерпят определённые изменения, что объясняется влиянием планет.

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