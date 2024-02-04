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Закон, порядок, государство

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Новый запрет для дачников в 2024 году - ждать ли перемен?

Новый запрет для дачников в 2024 году - ждать ли перемен?

В наступившем году в России могут измениться правила для дачников. Речь идет о порядке использования дачных домиков — якобы их можно будет использовать только в пригодный для этого сезон, а зимой туда приезжать запретят.

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Комментарии
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radiofree RF
У многих в СНТ,есть свои колодцы,скважины,в домах стоят русские печи,а так же генераторы.В них тоже запретят находиться?
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16 час.
Ингерман Ланская
камуноидный Тсарграт опять врёт и возбуждает остатки мозгов у дэбилов...
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14 час.

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