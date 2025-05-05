Композитор Banjo-Kazooie объяснил, почему мы вряд ли увидим новую главу в серии

Композитор Banjo-Kazooie объяснил, почему мы вряд ли увидим новую главу в серииВ течение многих лет поклонники классической игры Banjo-Kazooie надеялись на продолжение, однако надежды на новую главу остаются практически невыполненными.
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