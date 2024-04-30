Русским бойцам удалось поймать американский БПЛА. "Птичку" ценой в 23 млн рублей разобрали на детали

Под Соледаром российским военнослужащим удалось приземлить американский беспилотник. Они передали эту "птичку" специалистам, которые рассмотрели её "начинку" и сейчас хотят выяснить, откуда был запущен БПЛА.
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