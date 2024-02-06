Собянин: Первую очередь промышленного технопарка ввели в «Алабушеве»

Предприятия получат статус резидента ОЭЗ Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» введено в эксплуатацию три корпуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии