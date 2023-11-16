Дядя Сэм разучился делать оружие?

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ В американском ВПК нарастают проблемы, накопившиеся за годы «олигополической оптимизации» Британский журнал The Economist опубликовал редакционную статью «Can America’s weapons-makers adapt to 21st-century warfare?» (Смогут ли американские производители оружия адаптироваться к условиям войны XXI века?).
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