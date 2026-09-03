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В Ozon опровергли информацию о росте цен из-за атак на склады

В Ozon опровергли информацию о росте цен из-за атак на склады

Стоимость товаров остается на рыночном уровне, заявили в компании Маркетплейс Ozon сообщает, что не поднимал цены на площадке после атак беспилотников.

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